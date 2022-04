FOTO: Danny Freede Verleihung am 17. Mai im Rathaus Anbid Zaman erhält Osnabrücker Rosa-Courage-Preis 2022 Von Wilfried Hinrichs | 07.04.2022, 13:51 Uhr

Der Osnabrücker Verein „Gay in May“ verleiht den Rosa-Courage-Preis 2022 an Anbid Zaman aus Bangladesh. Als genderfluide Person war der Aktivist in der Heimat mit dem Tode bedroht.