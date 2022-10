Osnabrück schickt fünf Abgeordnete nach Hannover. Foto: imago/Revierfoto up-down up-down Seriensieger und grüne Aufsteiger Landtagswahl in der Stadt Osnabrück: Analyse zum Wahlausgang Von Wilfried Hinrichs | 10.10.2022, 05:00 Uhr

Selten war die Auszählung der Erststimmen in Osnabrück so vorhersehbar, so langweilig wie bei der Landtagswahl 2022. Pistorius und Henning gewinnen. Wie erwartet. Interessant ist dagegen der Blick auf die Zweit- und Drittplatzierten. Den Grünen-Kandidaten gelingen geradezu sensationelle Zuwächse.