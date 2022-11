Welche Schule ist die beste für mein Kind? Diese Frage beschäftigt alle Eltern. Wer ein Kind mit Beeinträchtigung hat, steht vor besonderen Herausforderungen. Symbolfoto: dpa/Sebastian Gollnow up-down up-down Schultourismus und Behördendschungel Schwieriges Thema Einschulung: An welche Osnabrücker Schule soll mein behindertes Kind? Von Cornelia Achenbach | 22.11.2022, 05:30 Uhr

Hurra, Paul kommt nächstes Jahr in die Schule! Nur an welche? Vor wenigen Wochen wurde er an der Elisabeth-Siegel-Schule in Osnabrück angemeldet, damit ist Paul nun offiziell ein Vorschulkind. Allerdings ist schon jetzt klar: Diese Schule wird er nie besuchen.