Am Wehr an der Pernickelmühle sammelt sich alles, was ab dem Alando in die Hase fällt - oder hineingeworfen wird. Foto: Hendrik Steinkuhl Osnabrücker Behörden-Wirrwarr Die Stadt, der Müll und das Wehr: An der Pernickelmühle staut sich der Dreck Von Hendrik Steinkuhl | 30.01.2023, 14:13 Uhr

So schön ist es am Hase-Wehr an der Pernickelmühle - und gleichzeitig so eklig. An der Stau-Anlage sammelt sich der Müll, Enten müssen durch den Unrat schwimmen. Aber warum ist das so? Und wer genau ist hier zuständig?