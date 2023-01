Am Lernen führt im Studium kein Weg vorbei. In ungesunden Stress sollte es aber nicht auf Dauer ausarten, sonst kann die Folge ein Burn-out sein. Symbolfoto: imago-images/Westend61 up-down up-down „Hört auf zu streben!“ Weil Stress krank macht: In Osnabrück ist Achtsamkeit ein Studienfach Von Maren Meynert | 12.01.2023, 17:45 Uhr

Das Studentenleben ist locker und entspannt? Von wegen! Viele Studierende in Deutschland klagen über hohen Leistungsdruck. Die Hochschule Osnabrück reagiert auf diese Entwicklung und bietet den Kurs „Mindful Leadership“ an. Achtsamkeit als Studienfach - was lernt man da?