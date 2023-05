Am 29. November, drei Tage vor seinem 28. Geburtstag, stirbt Daniel unter einem Lkw in Osnabrück. Den Fahrer stoppt die Polizei Kilometer weiter. Archivfoto: Jörg Sanders up-down up-down 27-jähriger Radfahrer gestorben Amtsgericht Osnabrück verurteilt Lkw-Fahrer wegen fahrlässiger Tötung Von Jörg Sanders | 09.05.2023, 15:04 Uhr

Am 29. November 2021 starb der 27-jährige Radfahrer Daniel in Osnabrück unter einem Lkw. Das Amtsgericht Osnabrück hat den Lkw-Fahrer am Dienstag verurteilt.