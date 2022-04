Informationsbedarf seitens der Anwohner gab es auch in Bezug auf den gesetzlichen Mindestabstand der Höchstspannungsleitungen zu den Wohnhäusern. Denn gemäß der aktuellen Planungen, würde dieser in Voxtrup teilweise unterschritten. „Es wird schwierig, ihn in eng besiedelten Räumen einzuhalten“, sagte Fachdienstleiter Holger Clodius von der Stadt Osnabrück dazu, und Finke-Staubach antwortete auf die Forderung, dort ein Erdkabel zu verlegen: „Diese Strecke ist kein Pilotprojekt.“ Erdkabel seien nur bei Pilotprojekten vorgesehen. Auch dem Vorschlag, das Umspannwerk in Lüstringen zu versetzen, erteilte er eine Absage: „Die Idee war da, ist aber verworfen worden, weil sie nicht umsetzbar war.“

Darüber hinaus ging es um die Themen Magnetfelder und Grenzwerte. Eine Anwohnerin fragte, warum der Grenzwert für Magnetfelder in Deutschland höher läge als in anderen Ländern. „Es gibt kein holländisches oder deutsches Magnetfeld, die Physik ist die gleiche, nur die Betrachtung ist anders“, so Finke-Staubach. Hintergrund: Das Magnetfeld einer Leitung ist um so größer, je mehr Strom durch diese fließt. In Deutschland lägen die Grenzwerte höher, weil der Richtwert sich an einer Leitung unter Volllast orientieren würde, erläuterte der Fachmann. In anderen Ländern sei dies nicht der Fall.

Später machte er den Voxtrupern noch ein Angebot: Zu den letztendlich von der Trasse betroffenen Hausbesitzern könnte sein Unternehmen kommen, um das bisherige Magnetfeld zu messen. Dieser Wert würde dann „auf Volllast hochgerechnet“. Und wenn die neue Leitung unter Strom stünde, käme er erneut zum Messen vorbei. Dann könne man die Hochrechnung „auf Volllast“ des neuen Ist-Wertes mit der alten vergleichen. Zwar änderte dieser Vorschlag nichts an den Ängsten und Befürchtungen vieler Zuhörer, dennoch kam das Angebot bei den meisten sehr gut an. Viele wollen es nutzen.

Außerdem schlugen die Anwohner den Vertretern der Stadt einen Ortstermin vor. Dabei könnten sie selbst sehen, wie nah die Leitungen teilweise an den bestehenden Häusern vorbei führen würden. Bürgermeister Burghard Jasper, der das Bürgerforum leitete, griff diesen Vorschlag gerne auf, um ihn dem Stadtentwicklungsausschuss zu unterbreiten.