Autofahrer können die Kreuzung nicht überqueren – und fahren dennoch in sie hinein. Das sorgt zusätzlich für Staus in der Stadt. Der Verkehr in Richtung Hauptbahnhof hat zwar Grün, kommt aber nicht von der Stelle. Die Autofahrer auf der vor dem Bus haben auf der Busspur natürlich nichts zu suchen – und sorgen so dafür, dass auch der Bus die Kreuzung blockiert.

Foto: Mareike Baart