Von Freitag, 1. September, 19 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 4. September, 5 Uhr, wird die A30 diesmal in Fahrtrichtung Hannover zwischen der Anschlussstelle Osnabrück-Nahne und dem Autobahnkreuz Osnabrück-Süd für Sanierungsarbeiten gesperrt. Die Fahrzeuge werden in Nahne von der Autobahn geführt. Die mit orangefarbigen Pfeilen markierte Umleitungsstrecke führt über die B68 und B51 sowie die A33 über das Autobahnkreuz Osnabrück-Süd zurück auf die A30 in Richtung Hannover.

So weit, so gut – abgesehen davon, dass eine Sperrung fast automatisch längere Rückstaus auslöst. Und nach den Erfahrungen mit der Sperrung am vergangenen Wochenende nicht nur auf der Autobahn: Besonders in Nahne kam es in den Wohngebieten zum Verkehrschaos. Schließlich sperrte die Polizei zeitweise die Zufahrt zur Ansgarstraße für den Verkehr.

Waren nur die Schilder Schuld?

„Die Ausnahmesituation am vergangenen Wochenende ist entstanden, weil es einen Fehler bei der Ausschilderung gab“, so Simon Vonstein von der Pressestelle der Stadt Osnabrück, die Ausschilderung sei nicht zu sehen gewesen, deshalb hätten sich die Verkehrsteilnehmer selbstständig Wege gesucht.

„Wir gehen davon aus, dass die Ausschilderung am kommenden Wochenende wie geplant umgesetzt und sich die Verkehrssituation deutlich entspannen wird“, hofft Vonstein, „folglich sind vonseiten der Stadt auch keine besonderen Maßnahmen geplant“.

Autobahn Westfalen will besonders genau hinschauen

Der Patzer mit den erst spät „scharf“ geschalteten Schildern wird sich so wohl nicht wiederholen. „Wir werden diesmal natürlich besonders genau hinschauen“, hat Christine Sabisch von Autobahn Westfalen bereits versprochen. Nur: Kommt es wirklich zu längeren Rückstaus, dürften etliche Autofahrer die Autobahn schon über eine der vorgelagerten Abfahrten verlassen. Und was dann passiert, liegt überwiegend in der Hand von Google & Co. Denn viele Autofahrer benutzen Apps zum Navigieren.

Und ab durch die Innenstadt

Wer zum Beispiel in Sutthausen die Autobahn verlässt, um irgendwo hinter dem Südkreis wieder auf die A30 zu gelangen, würde von seinem Handy aktuell über Sutthauser Straße, Bergeskamp, Hauswörmannsweg, Miquelstraße, Am Riedenbach, Schweerstraße und Hannoversche Straße zur Auffahrt Natbergen geführt. Die Anlieger werden sich freuen.