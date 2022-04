„Mit einer Gesamtwahlbeteiligung von 15,17 Prozent liegen wir bedauerlicherweise im Schnitt der letzten Jahre“, so Christina Clausdeinken vom AStA-Referat für Hochschulpolitik. Dabei gebe es durchaus Unterschiede zwischen den einzelnen Standorten.

Lingen liegt vorne

Der Standort Westerberg, bestehend aus den Fakultäten Ingenieurwissenschaften und Informatik, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie dem Institut für Musik, hatte eine Wahlbeteiligung von gerade einmal 8,55 Prozent. „Dementsprechend fallen im Studierendenparlament gerade einmal drei von 25 Sitzen auf uns“, sagen einige empörte Studenten, die dem Wahlaufruf gefolgt sind. Der Großteil der Sitze im Studierendenparlament sowie dem Senat ging an den Standort Lingen. Dort beteiligten sich immerhin 41,79 Prozent der Studenten an den Wahlen.

„Da die Wahlbeteiligung seit 2009 merklich um fast fünf Prozentpunkte gesunken ist, hat der AStA in den vergangenen Jahren und auch dieses Jahr erneut verstärkt auf Wahlwerbung gesetzt“, berichtet Benjamin Rauer, der ebenfalls im AStA als Referent für Hochschulpolitik tätig ist.

Vorstellungsrunde

Es sei im Allgemeinen zu beobachten, dass die Wahlbeteiligung mit zunehmender Größe des Standorts trotzdem in den letzten Jahren abgenommen habe, so der Student weiter.

Ein Großteil der Studierenden, die ihre Stimme abgegeben haben, bedauert nun, dass die Interessenvertretung nicht so funktionieren kann, wie sie vorgesehen ist. So hätten Studenten aus Lingen beispielsweise ganz andere Wünsche, welche Strecken im Semesterticket enthalten sein sollen, als die Studenten am Westerberg es wollten.

„Im nächsten Jahr planen wir zusätzlich zur Wahlwerbung eine Vorstellungsrunde der Kandidaten an jedem Standort, um die Wahl weniger anonym zu gestalten und das allgemeine Interesse zu heben“, so Claudeinken und Rauer.