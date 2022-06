Vor der Kulisse der alten Industriegebäude findet am Sonntag ein Flohmarkt an der Klosterstraße 27 statt. FOTO: Manuel Grammann Finanzierung von Kulturnacht-Programm Am Sonntag Flohmarkt auf Industriegelände an der Osnabrücker Klosterstraße 27 Von Meike Baars | 07.06.2022, 12:00 Uhr

Auf dem Industriegelände an der Klosterstraße 27 in der Gartlage findet am Sonntag ein Flohmarkt statt. Die Künstler auf dem Gelände finanzieren mit den Einnahmen ihre Beiträge zur Kulturnacht. Zudem sammeln sie Spenden für die Ukraine.