Rund 1800 Old- und Youngtimer kamen im vergangenen Jahr zu der Veranstaltung. Archivfoto: Oldtimer IG Osnabrück

Oldie-Treffen am Ostermontag

Oldtimer IG Osnabrück lädt am Museum Industriekultur zum Saisonauftakt

Von Frank Wiebrock | 29.03.2023, 16:00 Uhr

Am Ostermontag lädt die Oldtimer IG Osnabrück am Museum Industriekultur zum Saisonauftakt. In diesem Jahr sind die Oldtimermuseen Melle und „Alte Feuerwache“ Ibbenbüren sowie Volkswagen Classic (Automobilsammlung Volkswagen Osnabrück) mit dabei.