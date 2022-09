So soll das neue Osnabrücker Fahrrad-Parkhaus „Bike-Tower“ aussehen. Foto: Stadt Osnabrück up-down up-down Der neue „Bike-Tower“ Am Osnabrücker Altstadtbahnhof entsteht ein Parkhaus für 160 Fahrräder Von Jean-Charles Fays | 16.09.2022, 12:12 Uhr

Es ist das erste vollautomatische Fahrrad-Parkhaus für Osnabrück: Das nun vorgestellte Modell für den neue „Bike-Tower“ am Altstadtbahnhof mutet futuristisch an, wird aber schon bald Realität. Die ersten Vorarbeiten beginnen bereits in der letzten Septemberwoche. Dafür muss eine neue Baustelle eingerichtet werden. Die Details.