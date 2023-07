Neumarkt 6: Der Bau aus der Nachkriegszeit in Osnabrücks Zentrum hat noch Luft nach oben. Foto: Wilfried Hinrichs up-down up-down Da ist noch Luft nach oben Klein, alt, stadtbekannt: Wer küsst das Eckhaus am Neumarkt in Osnabrück wach? Von Wilfried Hinrichs | 12.07.2023, 06:02 Uhr

An allen Ecken des Neumarktes in Osnabrück entsteht etwas Neues, nur an der prominentesten Platzkante bleibt ein unscheinbarer Nachkriegsbau unter seinen Möglichkeiten: das Haus Neumarkt 6. Was haben die Eigentümer damit vor?