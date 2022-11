Am Mittwochmorgen kollidierten auf der Straße Am Kirchenkamp ein Auto und ein E-Scooter. Symbolfoto: dpa /Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Vorfahrt missachtet Auto und E-Scooter stoßen in Osnabrück zusammen Von Johannes Kleigrewe | 09.11.2022, 14:54 Uhr

Glück im Unglück hatte am Mittwochmorgen eine E-Scooter-Fahrerin in Osnabrück. Die Frau stieß auf der Straße Am Kirchenkamp mit einem Auto zusammen.