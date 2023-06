Im „Mobile Lab“ wird eine Operationstechnik an der Schulter trainiert. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down Mobile Schulung Rollender OP: Am Klinikum Osnabrück wird im „Mobile Lab“ operiert Von Marlen Busse | 10.06.2023, 19:30 Uhr

Eine Operation auf Rädern? Genau das ist im „Mobile Lab“, einem umfunktionierten Lkw, am Klinikum Osnabrück möglich. Allerdings nicht an lebendigen Menschen, sondern an Humanpräparaten. Mit diesen können Ärzte verschiedene Operationstechniken trainieren.