Der Damensalon „Styling“ hat in Hollage neu eröffnet. FOTO: Lina Piepmeyer Das tut sich in Wallenhorst Am Josefplatz in Hollage hat der Damensalon „Styling“ eröffnet Von Niclas Kaehlert | 21.03.2022, 14:14 Uhr

Am Josefsplatz 15 in Hollage hat der neue Damensalon „Styling“ geöffnet. Inhaber des Friseurgeschäfts ist Birtan Osman, der seit mehr als drei Jahren direkt nebenan den Herrensalon „Barbershop by Osman“ betreibt.