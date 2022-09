Bei der Impfaktion im „Forum am Dom“ werden die an die Omikron-Virusvariante angepassten Impfstoffen der Firmen Biontech und Moderna verimpft. Foto: dpa/Sven Hoppe up-down up-down 1000 Dosen liegen bereit Impfaktion am Osnabrücker Domhof mit den neuen Omikron-Impfstoffen Von Frank Wiebrock | 09.09.2022, 14:57 Uhr

Am Freitag, 16. September, und Samstag, 17. September, bietet das Schmerztherapiezentrum Dr. Brau und Dr. Michel im „Forum am Dom“, Domhof 12, wieder eine öffentliche Impfaktion an - mit den neuen Impfstoffen, die speziell auf die Omikron-Variante zugeschnitten sind.