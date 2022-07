Osnabrück ist nun offiziell ein Forschungsstandort für Künstliche Intelligenz. Dieser Roboter scannt Felder. FOTO: Swaantje Hehmann up-down up-down Roboter gegen Unkraut Osnabrück hat nun ein Forschungsstandort für Künstliche Intelligenz Von Jörg Sanders | 12.07.2022, 16:41 Uhr

Osnabrück ist nun offizieller Standort des Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI). Am Dienstag zeigten die Forschenden am und im Schloss ihre Projekte. Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler eröffnete am Nachmittag offiziell den ersten DFKI-Standort des Landes.