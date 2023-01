Das Gasthaus Urlage in Osnabrück brannte am 12. Januar 1983 aus. Archivfoto: Gert Westdörp up-down up-down Ende einer Traditionsgaststätte Vor 40 Jahren brennt das Gasthaus Urlage am Fürstenauer Weg in Osnabrück nieder Von Joachim Dierks | 13.01.2023, 15:02 Uhr

In den 20er- und 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts war das Kaffeehaus Urlage am Fürstenauer Weg/Ecke Süberweg in Osnabrück ein beliebtes Ausflugslokal. Vor 40 Jahren beendete ein Brand die Geschichte der um 1900 entstandenen Gaststätte. Grundeigentümer Klöckner Durilit ließ nach dem Brand die Ruinen abräumen. Heute ist dort grüne Wiese – in Erwartung zukünftiger Gewerbeansiedlung.