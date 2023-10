Nicht perfekt, aber originell Wer fiel auf beim Osnabrücker „Altstadt live“-Festival? Eine sehr subjektive Top 3 Von Matthias Liedtke | 03.10.2023, 14:47 Uhr Schwerpunkt Hasestraße: Im „Dirty + Dancing“ spielen die 24 Jahre alten „Barhocker“ launige Lieder unter ausladender Glitzer-Deko. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down

Am vielleicht letzten lauen Spätsommerabend in diesem Jahr füllt die Herbstausgabe des beliebten „Altstadt live“-Musikfestivals einmal mehr verschiedene Locations in der Osnabrücker Innenstadt.