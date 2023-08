Die Generalprobe lief besser als erwartet. Heiko Maschmann und Stefan Wortmann von den Alphornbläsern „Hasethaler 1648“ spielten im Duett ihre Hörner – von einer Aussichtsplattform über den Berg hinweg zur nächsten. Jeweils abwechselnd im Frage-und-Antwort-Stil schallten die Signale gut hörbar über die Distanz von der Felsrippe zur gegenüberliegenden Anhöhe. Dabei waren bei der Probe nur zwei Hörner vor Ort, beim Auftritt während des Bergfestes werden es dann pro Seite vier sein. Und die beiden Bläser hatten noch befürchtet, dass sie zu weit voneinander entfernt standen, um sich zu hören.

Alphornbläser als Highlight

Doch die Angst war unbegründet: „Die Hirten in den Alpen warnten sich mit ihren Hörnern vor aufziehenden Unwettern“, erzählt Wortmann. Und zwar von einem Tal zum nächsten. So war den Menschen wenigstens ein bisschen Zeit geschenkt, um sich und die Tiere vor den plötzlichen Wetterwechseln in den Bergen zu schützen. Die Technik steckt also alles andere als in den Kinderschuhen.

Für das diesjährige Bergfest stellt das Alpenhorn-Ensemble ein Highlight dar. Die Idee sei sowohl vom Berg inspiriert, als auch vom venezianischen Karneval, so Imke Wedemeyer vom Piesberger Gesellschaftshaus. „Wir spielen sozusagen von den Balkonen des Piesbergs.“

Heiko Maschmann auf dem Weg zur Aussichtsplattform auf der Felsrippe. Foto: Imke Wedemeyer

Unterhaltung für die ganze Familie

Kultur- und Bergfest zusammenbringen, das ist auch sonst das Ziel des Festivals, das vom Piesberger Gesellschaftshaus, dem Projektbüro der Stadt Osnabrück sowie dem Museum für Industriekultur organisiert wird. Dabei soll den Besuchern ein schöner Tagesausflug geboten werden. Dazu wird es, startend am Piesberger Gesellschaftshaus, am Wanderweg hoch zur Felsrippe verschiedene Stationen für Jung und Alt geben. So kann beispielsweise eine Harfenistin bewundert werden, es wird Mitmachaktionen für Kinder geben und viele der alten Gebäude des Industriestandortes Piesberg können besichtigt werden. An der Bergspitze angekommen, winkt den Besuchern neben der Aussicht weiteres Unterhaltungsprogramm. Auch Essen und Getränke gibt es.

Das Fest steht dieses Jahr unter dem Thema „WandelN und HandelN“. Dafür hat auch das Museum für Industriekultur seine Pforten geöffnet und bietet neben den Dauerausstellungen verschiedene Podiumsdiskussionen zum wirtschaftlichen Wandel des Standortes Piesberg sowie auch auf globaler Ebene an. Insbesondere die Entwicklung zu einem nachhaltigen und fairen Handelskonzept steht dabei im Fokus.

Historische Zugverbindung

Ein weiteres Highlight dürfte in doppelter Hinsicht der Weg sein. Einerseits der auf die Bergspitze und andererseits der aus Osnabrück zum Berg selbst. Denn beides wird mit der historischen Bahn der Osnabrücker Dampflokfreunde erreichbar sein. Vom Hauptbahnhof über den Altstadtbahnhof fährt der Zug den Zechenbahnhof am Piesberg an und sorgt so für einen Shuttle-Service mit Schauspielcharakter. Am Berg selbst kann dann auf die alte Bergbahn umgestiegen werden.

Die Verantwortlichen (v.l.n.r.): Heiko Maschmann, Imke Wedemeyer, Cornelia Saure, Jan Tonnies, Petra Koch, Stefan Wortmann. Foto: Bernhard Brockhaus

Das Programmheft mit genauen Auflistungen von Fahrtzeiten, Veranstaltungen und Preisen findet sich auf den Websites der veranstaltenden Organisationen.