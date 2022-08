Bisher bestellte die 85-jährige Osnabrückerin telefonisch ihre Einkäufe. Weil der Lieferdienst eingestellt wird, musste sie eine andere Lösung finden. Foto: Hendrik Schmidt / dpa up-down up-down So bekommt sie nun ihre Einkäufe Eingestellter Supermarkt-Lieferdienst: 85-jährige Osnabrückerin überwältigt von Hilfsbereitschaft Von Meike Baars | 30.08.2022, 14:31 Uhr

Ihr Supermarkt stellt seinen Lieferservice ein und bringt damit eine 85-jährige Osnabrückerin in Not. Der Bericht unserer Redaktion hat eine große Welle der Hilfsbereitschaft anlaufen lassen. Viele Menschen bieten an, für die Dame einzukaufen. Sie möchte aber niemandem zur Last fallen.