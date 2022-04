In den Spielzeugabteilungen gibt es die verrücktesten Sachen zu Potter. Auch Zauberstäbe, und zwar über 50 verschiedene. Wenn ein Film erfolgreich ist, wollen die Filmemacher nicht nur am Eintritt verdienen. Sie drucken auch Fotos der Stars auf Bettwäsche, entwerfen PC-Spiele und drucken das Filmplakat auf Schlafanzüge. „Potter“ ist erfolgreicher als alle Filme zuvor. Deshalb gibt es besonders viele Potter-Spielsachen. Wie gesagt: auch Zauberstäbe. Einer kostet 34,90 Euro, für 50 verschiedene müsste man 1745 Euro bezahlen. Das kannst Du von Deinen Eltern unmöglich verlangen. Für so viel Geld müssen die meisten Leute nämlich einen ganzen Monat arbeiten. Du kannst aber verlangen, dass Deine Eltern sich für Deine Potter-Leidenschaft interessieren. Haben sie Dir die Bücher vorgelesen? Wenn nicht, schlag es Ihnen mal vor!

Gibt es Zauberer?

Na klar, die gibt es. Sie leben in ganz geordneten Verhältnissen und haben sich sogar in einem Verband zusammengetan. Der heißt „Fédération Internationale des Sociétés Magiques“. Zu Deutsch: Vereinigung aller Zauberverbände der Welt. Im Unterschied zu Harry Potter können diese Zauberer allerdings nicht wirklich zaubern. Wenn die zum Beispiel „disapparieren“, brauchen sie Tricks. In Wahrheit verschwinden die Leute natürlich gar nicht. Wenn Du wissen willst, wie so eine Illusion erzeugt wird, musst Du Mitglied in einem Zauberclub werden.

Ich möchte auch ein Star wie Daniel Radcliffe und Emma Watson werden. Was muss ich tun?

Die Schauspieler der „Potter“-Filme sind gecastet worden. Das heißt: Sie mussten sich bei den Filmleuten vorstellen und zur Probe was vorspielen. Daniel Radcliffe hatte einen Vorteil. Seine Mutter ist nämlich Casting-Agentin und kennt sich mit so was aus. Deshalb hatte Daniel Radcliffe vor Harry auch schon andere Filmrollen. Emma Watson hat als Kind Schultheater gespielt. Als sie dann zum Vorsprechen gegangen ist, hatte sie schon Übung und wurde genommen. Das kannst Du auch versuchen. Berühmt werden trotzdem nur die wenigsten. Aber Spaß macht es auch denen, die unbekannt bleiben.