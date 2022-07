Ausgerechnet „Signs“, die völlig verschwurbelte Eso-Gurke von M. Night Shyamalan, ist der Lieblingsfilm von Jeff (Jason Segel). Was heißt hier Lieblingsfilm? Der dreißig Jahre alte Junge ist mit religiösem Eifer besessen von den Zeichen, die dieser Film ausstrahlt und die sich am Ende alle wundersam zusammenfügen. Warum das so ist, erklärt er gleich zu Beginn in Nahaufnahme und mit einer fast Furcht einflößend teilnahmslosen Mimik – die befürchten lässt, dass er im nächsten Moment zum Amoklauf aufbricht.

Zum Glück soll er dann aber doch nur seiner Mutti (Susan Sarandon) ein wenig Holzleim für die kaputten Fensterläden besorgen. Zu deren Geburtstag. Aber selbst das ist zu viel für Jeff, der kurz zuvor einen Anruf bekommen hatte. Falsch verbunden? Egal. Der Kevin, den der Anrufer auf der falschen Leitung sprechen wollte, wird für Jeff zu einem besonderen Zeichen. Dass er deswegen auf seiner folgenden Odyssee verprügelt und beraubt wird, im neuen Porsche seines gehörnten Bruders Pat (Ed Helms) die Airbags ausprobiert und sogar in ernste Lebensgefahr gerät – nichts als Zeichen. Am Ende fügt sich schließlich alles wundersam.

Wer seltsame Geschichten mit schrägen Charakteren liebt und es mag, wenn man am Ende weniger schlau ist als zuvor, der sollte diesen Film über Jeff, seinen Bruder, deren Mutter und rätselhafte Zeichen auf gar keinen Fall verpassen. So bleibt beispielsweise völlig unklar, ob sich die echten Brüder Jay und Mark Duplass (Buch und Regie) ehrfurchtsvoll vor dem Film „Signs“ verbeugen, oder diesen nun doch nur nach allen Regeln der Kunst durch den Kakao ziehen. Und was für ein Verhältnis die Duplass-Brüder, die als Filmautoren bereits in „Cyrus“ ein recht ungewöhnliches Mutter-Sohn-Verhältnis auf die Leinwand brachten, zu ihrer eigenen Mutter haben – das würde uns auch mal langsam interessieren.

Unterm Strich wirkt die seltsame Mischung aus Drama und Komödie beinahe so unentschlossen wie deren Protagonist, der wahrscheinlich gerade wieder in seinem Keller kifft und vor dem Fernseher auf Zeichen wartet. Dabei stellt die totale Teilnahmslosigkeit, mit der der hervorragende Mime Segel („How I Met Your Mother“) seine Figur Jeff durchs Leben trudeln lässt, eine nicht zu unterschätzende Leistung dar. Positiv hinzu kommt ein von Percussion und Glockenspiel getragener Soundtrack, der dem rätselhaften Film eine sonderbar entrückt wirkende Atmosphäre verleiht. Was leider fehlt, ist ein klares Zeichen.

„Jeff, der noch zu Hause lebt“. USA 2011. R: Jay und Mark Duplass. D: Jason Segel, Ed Helms, Susan Sarandon, Judy Greer. 83 Minuten. Ab 6 Jahren. Hier geht’s zum Trailer.