Als Tod Browning 1932 „Freaks“ drehte, einen Film über die Revolte behinderter Schausteller, war seine Karriere zu Ende. Behinderte in Hauptrollen sorgten damals für einen Skandal; Andersartigkeit war in den 30ern Tabu. Letztes Jahr bekam dann Peter Dinklage, kleinwüchsiger Darsteller in der Serie „Game of Thrones“, den Emmy. In 80 Jahren von der Zurschaustellung zum Star-Status: In Sachen Inklusion hat der Film schon viel erreicht.

Einen Querschnitt aktueller Produktionen zeigt das Festival „Überall dabei“ in der Lagerhalle. Vier Dokus und zwei Spielfilme befassen sich auf unterschiedlichste Weise mit den verschiedensten Behinderungen. Ganz wichtig dabei: „Alle Filme sind barrierefrei“, sagt Holger Tepe, der nach jedem Film mit Experten diskutiert. „Und zwar wirklich barrierefrei! Die meisten verstehen darunter ja nur, dass auch ein Rollstuhl den Saal erreicht.“ Beim Festivalkommen dank Untertitelung und Audio-Deskription auch Hör- und Sehbehinderte auf ihre Kosten. Aber wie „sieht“ ein Blinder eigentlich einen Film? Wer’s wissen will, kann einfach fragen: Als Gesprächspartner kommt heute Detlev Große vom Blinden- und Sehbehindertenverband in die Lagerhalle, der selbst blind ist. „Das ist der schöne Nebeneffekt“, sagt Tepe: „Die Festivalfilme sind nicht nur gut, sondern auch ein Gesprächsanlass für Behinderte und Nichtbehinderte.“

Nach dem heutigen Auftakt im Spannungsgenre sind morgen zwei Dokumentationen im Programm: „Deaf Jam“ erzählt von zwei New Yorker Poetry Slammerinnen, die alle Grenzen überwinden; die eine ist gehörlos und stammt aus Israel, die andere kommt aus Palästina und kann hören. Danach folgt „Zwillingsbrüder“, eine Langzeit-Doku über zwei schwedische Geschwister, von denen einer kleinwüchsig ist.

Sonntag ist „Rachels Weg“ dran, ein Film, auf den Tepe sich besonders freut – auch weil die Protagonistin Rachel Wotton selbst zu Gast sein wird. Ihr Beruf ignoriert alle auch heute noch bestehenden Tabus: Die Australierin hat sich als Sexarbeiterin auf behinderte Kunden spezialisiert. Wer Fragen zu diesem sensiblen Thema hat, kann in Osnabrück eine Frau ohne Berührungsängste erleben.

Philosophische Fragestellungen kommen kommende Woche in „Mensch 2.0“ zur Sprache. Alexander Kluge und Basil Gelpke sehen sich Pflege-Roboter und Hightech-Prothesen an – und erforschen dabei das Grenzland von Mensch und Maschine. Den Abschluss macht am Mittwoch in acht Tagen noch mal ein Publikumsfilm: „Die Kunst, sich die Schuhe zu binden“ erzählt nach realen Ereignissen die Geschichte eines Schweden, der sich selbst und einer Gruppe von Behinderten neuen Lebensmut verschafft – indem er mit ihnen Theater spielt!