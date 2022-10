Am „kleinen“ Westfalentag im Juni, an Fronleichnam, war in der Osnabrücker Innenstadt einiges los Archivfoto: Tobias Saalschmidt up-down up-down Zum Shoppen nach Niedersachsen Geschäfte und Gastronomie in Osnabrück laden zum zweiten Westfalentag 2022 ein Von Anke Schneider | 24.10.2022, 14:14 Uhr

Die Feiertage Allerheiligen und Fronleichnam tragen in Osnabrück jeweils den Beinamen „Westfalentag“. Denn während in Nordrhein-Westfalen die Geschäfte an diesen Tagen geschlossen bleiben müssen, haben sie in Niedersachsen geöffnet. Das nutzen zahlreiche Menschen für einen Shopping-Ausflug über die Landesgrenze. Am 1. November 2022 ist es wieder soweit.