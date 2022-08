Das Open Air in Osnabrück findet vor der idyllischen Kulisse des Schlossgartens statt. Foto: Michael Gründel up-down up-down Vorverkauf bereits gestartet Schlossgarten Open Air 2023: Alle Informationen zum Termin, Line-up und Tickets Von Felix Strickmann | 28.08.2022, 18:27 Uhr

Auch wenn der Konzertsommer 2022 noch nicht beendet ist, planen die Veranstalter schon Events für das kommende Jahr - so ist es auch bei den Organisatoren des Schlossgarten Open Airs in Osnabrück. Der Termin und der erste nationale Top-Act stehen bereits fest. Alles, was bereits zum Open Air 2023 bekannt ist.