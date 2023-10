Gegen 2.30 Uhr wurden Osnabrücker Polizisten in der Nacht zum Sonntag in der Bramscher Straße auf ein Fahrzeug aufmerksam. Der Ford vom Typ Mustang habe mehrmals ohne erkennbaren Grund beschleunigt und dadurch unnötigen Lärm verursacht, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle des Sportwagens und forderten den Fahrer mit der Signalanlage ihres Streifenwagens zum Anhalten auf. Doch statt der Aufforderung nachzukommen, gab der Autoposer wieder Gas und floh über die B68 in Richtung Wallenhorst.

Flucht mit zeitweise 180 km/h vor der Polizei

Dabei erreichte der Ford der Polizei zufolge zeitweise eine Geschwindigkeit von über 180 Kilometer pro Stunde. Unter hohem Kräfteaufwand konnten die Polizeibeamten den Flüchtigen schließlich in Wallenhorst stoppen und kontrollieren.

Die Polizei hat das Fahrzeug abschleppen lassen. Foto: Polizei Osnabrück

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 58-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille. Auf Antrag der Osnabrücker Staatsanwaltschaft wurde der Sportwagen beschlagnahmt. Und auch seinen Führerschein musste der Mann aus Wallenhorst abgeben.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und verbotenem Kraftfahrzeugrennen.