Seit 10 Jahren führt Alexandra Kamphaus das Geschäft, dass ihr Opa 1954 in der Wüste gegründet hat. Foto: Michael Gründel up-down up-down Meisterin in dritter Generation Was fasziniert Schuhmacherin Alexandra Kamphaus aus Osnabrück an ihrem Beruf? Von Johannes Kleigrewe | 24.12.2022, 08:03 Uhr

Vor 69 Jahren gründete ihr Opa den Schuhreparatur-Meisterbetrieb Junker in der Kokschen Straße in Osnabrück, seit zehn Jahren führt Alexandra Kamphaus das Geschäft. Was fasziniert sie an ihrem Beruf, den immer weniger Menschen kennen? Und wer geht heute noch regelmäßig zum Schuhmacher?