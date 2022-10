Der Newcomer Alex Ente hat seinen großen Traum erreicht: Er wird einen Auftritt am Ballermann auf Mallorca haben. Foto: Julia Weßling up-down up-down Logo NEO Nach Charts-Erfolg Partysänger Alex Ente aus Lienen tritt am Ballermann auf Von Julia Weßling | 15.10.2022, 14:15 Uhr

Seine Songs waren schon zwei Mal in den Top 5 der iTunes Charts und er wird sogar in Brasilien gefeiert: Jetzt geht für Alexander Kratzke noch ein Traum in Erfüllung. Als Alex Ente tritt der Lienener am 23. Oktober auf der Partymeile auf Mallorca auf.