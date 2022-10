Kühlschränke sind Energiefresser im Supermarkt: Müssen Osnabrücker Filialen in der Energiekrise eher schließen? Symbolfoto: Sina Schuldt / dpa up-down up-down „Es gibt keine Denkverbote“ Aldi Nord kürzt Öffnungszeiten – wie reagieren Osnabrücker Supermärkte in Energiekrise? Von Meike Baars | 19.10.2022, 19:10 Uhr

Aldi Nord sieht sich in der Energiekrise gezwungen, viele Filialen früher am Abend zu schließen. Einige Osnabrücker Supermarktbetreiber halten wenig von dem drastischen Schritt und setzen auf sparsame Technik. Andere wollen ihn selbst gehen. Was Kunden wissen müssen.