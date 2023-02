Rund 400 Gäste verfolgten den Super Bowl im Alando. Foto: Alexander Kruggel up-down up-down Partys im Alando und in der Halle Gartlage „Chicken Wings und ein geiles, kühles Bier“: So feierte Osnabrück den Super Bowl LVII Von Alexander Kruggel | 13.02.2023, 07:03 Uhr

Kalte Getränke, fettiges Essen und natürlich ein packendes Football-Spiel: Das sind die Zutaten für einen gelungenen Super Bowl-Abend. Wir haben uns unter den eingefleischten Football-Fans in Osnabrück umgehört, was das Sportevent so besonders macht – und nebenbei einen waschechten Amerikaner aus Philadelphia kennengelernt.