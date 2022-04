Das oktoberfesterprobte „Königlich Bayrische Vollgas Orchester“ wird am 29. und 30. April das Frühlingsfest im Alando in Osnabrück befeuern. FOTO: Gerry Grass Dirndl und Lederhosen im April Alando Ballhaus in Osnabrück feiert Oktoberfest - im Frühling Von Thomas Wübker | 25.04.2022, 11:11 Uhr

Ja, ist denn schon Oktober? Nein, es ist immer noch April. Und das ist kein Scherz: Am Freitag, 29. April, und am Samstag, 30. April, wird im Alando Ballhaus in Osnabrück ein als Frühlingsfest getarntes Oktoberfest gefeiert.