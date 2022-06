Aber zu diesem Zweck hatten die 30 Blechbläser nicht Aufstellung bezogen: Es handelte sich um die „begehbare Bläserskulptur“, die im Rahmen des Projekts „Neuland – Kirchenmusik an ungewöhnlichen Orten“ derzeit durch Niedersachsen reist. 36 ähnlich ungewöhnliche Aktionen wurden im „Jahr der Kirchenmusik 2012“ konzipiert. Die „Bläserskulptur“, die sich ohne Vorankündigung an öffentlichen Plätzen formiert, hatte bereits in Hildesheim und Wolfsburg Passanten mit traditioneller Choralmusik und Kanons überrascht.