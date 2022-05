Ende 2024 sollen die ersten Züge am Osnabrücker Rosenplatz halten. (Symbolbild) FOTO: Imago images/Fotostand/Reiss So ist der aktuelle Stand Neue Bahnhöfe und reaktivierte Bahnstrecken in Stadt und Landkreis Osnabrück Von Arlena Janning | 31.05.2022, 13:46 Uhr

Bereits seit einigen Jahren gibt es Planungen für neue Bahnhalte am Osnabrücker Rosenplatz, in Belm-Vehrte und in Alfhausen. Zudem sollen die Tecklenburger Nordbahn und die Wittlager Kreisbahn reaktiviert werden. So ist der aktuelle Stand der Projekte.