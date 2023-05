Bis dato aktivistisch unerfahren: Redakteurin Finja Jaquet beim Aktionstraining von Extinction Rebellion. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down Anleitung zum Klimaaktivismus Was ich bei einem Aktionstraining von Extinction Rebellion in Osnabrück erlebt habe Von Finja Jaquet | 21.05.2023, 09:35 Uhr

Wie lasse ich mich richtig von der Polizei wegtragen und welche rechtlichen Konsequenzen drohen nach Aktionen? In sogenannten Aktionstrainings bereitet die Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion angehende Klimaaktivisten vor, so auch in Osnabrück. Unsere Redakteurin war dabei.