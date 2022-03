Gelbe Füße sollen die Kinder zur Grundschule leiten sowie ein allgemeines Zeichen zur Vorsicht setzen. FOTO: Hermann Pentermann Mehrere Beinah-Unfälle „Gelbe Füße“-Aktion gegen hohes Verkehrsaufkommen an der Grundschule Hellern in Osnabrück Von Niclas Kaehlert | 29.03.2022, 18:35 Uhr

Die Eltern der Grundschule Hellern in Osnabrück machen sich Sorgen um ihre Kinder: An der Großen Schulstraße sei es in den vergangenen Monaten vermehrt zu Beinah-Unfällen gekommen, berichten Elternvertreter. Jetzt sollen „Gelbe Füße“ Autofahrer wie Kinder zur Vorsicht mahnen.