Osnabrück: Trickdiebe in der Dodesheide unterwegs Von PM. | 22.02.2013, 15:29 Uhr

Sie hatten keinen Dienstausweis dabei, nur eine schwarze Aktenmappe: Zwei Männer klingelten am Mittwoch in der Dodesheide an den Haustüren älterer Damen und gaben vor, den Schornstein kontrollieren zu müssen. Sie hatten es aber offensichtlich auf Wertgegenstände abgesehen.