Spontan ein Handstand auf einem Stromkasten – im strömenden Regen? Kein Problem für Handstand-Akrobatin Quincy Azzario. Sie tourt zurzeit mit dem Zirkus Charles Knie durch ganz Deutschland. Bis zum 1. Mai ist der Wanderzirkus in Osnabrück zu Gast. Foto: André Havergo up-down up-down Unterwegs mit Zirkus Charles Knie „Es tut immer weh“: Handstand-Akrobatin Quincy Azzario in Osnabrück Von Arlena Schünemann | 27.04.2023, 16:07 Uhr

Zurzeit gastiert der Zirkus Charles Knie an der Halle Gartlage in Osnabrück. Etwa 40 Artisten aus verschiedenen Ländern treten bei den Vorführungen auf. Quincy Azzario ist eine von ihnen. Die Akrobatin verrät, was ein Leben im Zirkus für sie bedeutet.