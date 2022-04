Die Schuhe schnüren für den Benefizlauf am 15.5. 2022 in Osnabrück. FOTO: Christin Klose/dpa Am 15. Mai 2022 Von der City in den Osnabrücker Hafen: Verein Aidshilfe für Afrika ruft auf zum Benefizlauf Von Wilfried Hinrichs | 07.04.2022, 12:11 Uhr

Nach zwei Corona-Jahren können Läuferinnen und Läufer in Osnabrück wieder für den guten Zweck an den Start gehen. Der Osnabrücker Verein Aidshilfe für Afrika startet am 15. Mai 2022 einen Benefizlauf über fünf und zehn Kilometer.