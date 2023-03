Zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft kamen zur 100-Jahrfeier der Ahmadiyya Muslim Jamaat Gemeinde Deutschland in die Basharat-Moschee in Osnabrück. Aus Frankfurt reiste Hasanat Ahmed an, Vize-Vorsitzender von Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland, der Grußworte sprach.

Foto: Thomas Wübker up-down up-down