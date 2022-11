Wird sie das wahre Gesicht von Mister Strange kennenlernen, bevor es zu spät ist? Foto: Sabrina Janßen up-down up-down Premiere am 25. November Agatha Christies Stück „The Stranger“ wird in Osnabrück gespielt Von Thomas Wübker | 21.11.2022, 20:27 Uhr

Die Osnabrücker Theatergruppe The Ostensibles feiert am 25. November Premiere mit Agatha Christies Stück „The Stranger“ im Haus der Jugend. Es wird in englischer Sprache aufgeführt.