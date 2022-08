Farbenprächtige Mode wird beim Afrika-Fest am 10. September in Osnabrück gezeigt. Hier ein Archivfoto vom Afrikafest aus dem Jahr 2019. FOTO: Archiv/Pentermann up-down up-down Afrikanische Königinnen Afrika-Fest am 10. September am Gut Sutthausen in Osnabrück Von Thomas Wübker | 21.08.2022, 13:07 Uhr

Osnabrückern, die einen Einblick in die Vielfalt von Kultur und Leben in afrikanische Länder erlangen wollen, sei das Afrika-Fest empfohlen. Das findet am 10. September am Gut Sutthausen in Osnabrück statt.