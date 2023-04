Florian Meyer führt den AfD-Ortsverband Osnabrück. Das Foto entstand im März 2022 bei einer Kundgebung vor dem Rathaus in Osnabrück. Archivfoto: Andre Havergo up-down up-down Zuvor jahrelange Querelen AfD gründet eigenen Ortsverband in der Stadt Osnabrück Von Wilfried Hinrichs | 11.04.2023, 08:30 Uhr | Update vor 15 Min.

Die AfD hat in der Stadt Osnabrück bislang kaum Gehör gefunden. Das will die Partei ändern und hat deshalb einen eigenen Ortsverband ins Leben gerufen. Vorsitzender ist Florian Meyer – der parteiintern einst hart in der Kritik stand.