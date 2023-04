Florian Meyer führt den AfD-Ortsverband Osnabrück. Das Foto entstand im März 2022 bei einer Kundgebung vor dem Rathaus in Osnabrück. Archivfoto: Andre Havergo up-down up-down Nach jahrelangen Querelen AfD gründet eigenen Ortsverband für die Stadt Osnabrück Von Wilfried Hinrichs | 11.04.2023, 08:30 Uhr

Die AfD hat in der Stadt Osnabrück bislang kaum Gehör gefunden. Das will die Partei ändern und hat deshalb einen eigenen Ortsverband ins Leben gerufen. Vorsitzender ist Florian Meyer – der parteiintern einst hart in der Kritik stand.