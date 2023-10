In ganz Deutschland sollen am Montag aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung Arztpraxen geschlossen bleiben. Unter anderem der Virchowbund hatte zu dem Protesttag aufgerufen. „Nach ersten Schätzungen werden sich mehrere zehntausend Praxen an den Praxisschließungen am 2. Oktober beteiligen“, heißt es in einer Mitteilung des Virchowbundes aus der vergangenen Woche.

Wie viele Arztpraxen aufgrund des Streiks in Osnabrück geschlossen bleiben, dazu haben am Montagvormittag weder Dr. Uwe Lankenfeld als Vorsitzender des Hausärzteverbands im Bezirk Osnabrück noch Dr. Steffen Grüner, Vorsitzender der Ärztekammer-Bezirksstelle Osnabrück, konkrete Zahlen. Das seien individuelle Entscheidungen, sagt Lankenfeld. Er unterstütze den Protest maximal, habe auf der anderen Seite aber auch Verpflichtungen.

Auch Grüner unterstützt den Ärzteprotest am Montag und kündigt in einer Mitteilung der Ärztekammer Osnabrück gleichzeitig die Initiative eines „Weißen Herbstes“ an. „Es ist an der Zeit, dass die Politik und insbesondere der Herr Gesundheitsminister den Ernst der Lage in den Praxen und Kliniken erkennt“, wird Grüner zitiert. „Wir brauchen einen ‚Weißen Herbst‘, um auf die drängenden Herausforderungen im Gesundheitswesen aufmerksam zu machen.“

Ärztekammer Osnabrück plant weitere Aktionen

In Osnabrück seien über die bundesweit initiierten Aktionen weitere Veranstaltungen geplant. Wichtig sei jedoch, dass diese nicht zulasten der Patienten gingen, sagt Grüner auf Anfrage. Wie genau der Protest aussehen wird, stehe noch nicht fest. In der Mitteilung bringt Grüner weitere Proteste ins Spiel: „Wenn Gesundheitsminister Lauterbach und seine gesundheitspolitischen Kollegen in Land und Bund weiterhin die Schiene der ‚Ignoranz‘ fahren, dann dürfen auch mehrtägige Protestmaßnahmen kein Tabu mehr sein.“ Die Ärztekammer Osnabrück ruft alle Berufsverbände, Kammern und Kassenärztlichen Vereinigungen dazu auf, über alle Berufsgruppen der ambulanten Versorgung hinweg gemeinsame Maßnahmen zu ergreifen und den Schulterschluss zu üben.

Patienten, deren Ärzte sich am Montag an dem Streik beteiligen, sollen trotzdem medizinisch versorgt werden. Ärzte übernähmen Vertretung für Praxen, die geschlossen bleiben, sagt Lankenfeld. Üblicherweise weisen seinen Angaben zufolge die Kollegen darauf hin, wo sich die Vertretung befindet. Beispielsweise über einen Aushang an der Praxistür oder über einen Hinweis auf dem Anrufbeantworter sollen Patienten die Information erhalten.

Vertretung unter Ärzten: Notdienstambulanz ab 19 Uhr geöffnet

Ein Bereitschaftsdienst über den Tag sei nicht explizit eingerichtet worden. „Wir haben ja genug Kolleginnen und Kollegen, die in ihren Praxen sind“, sagt Lankenfeld. Die Notdienstambulanz am Klinikum in Osnabrück sei, wie an jedem Montag, ab 19 Uhr für Patienten geöffnet. Weil der Montag auch ein Brückentag ist, seien dann statt sonst einem Arzt zwei Ärzte vor Ort im Einsatz. Dies habe aber nichts mit dem Protesttag zu tun, erklärt Lankenfeld. An Brückentagen sei, weil manche Praxen auch Urlaub haben, die Notdienstambulanz immer mit mehr Personal besetzt. Am morgigen Feiertag, 3. Oktober, ist die Notdienstambulanz von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Bei lebensbedrohlichen Notfällen müssen Betroffene den Rettungsdienst alarmieren über die Notrufnummer 112.