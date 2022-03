Ärzte des Klinikums Osnabrück haben am Donnerstag in ihrer Mittagspause für bessere Arbeitsbedingung demonstriert. FOTO: Volker Schulte Aktive Mittagspause statt Kundgebung Ärzte am Klinikum Osnabrück demonstrieren für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Gehalt Von Henrike Laing | 31.03.2022, 17:02 Uhr

Am Klinikum Osnabrück haben am Donnerstag rund 25 Ärzte in Form einer „aktiven Mittagspause“ demonstriert. Vorausgegangen waren die gescheiterten Verhandlungen zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und der Ärztegewerkschaft Marburger Bund (MB).