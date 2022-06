Mirco Hahn hat den neuen Osnabrücker Startup-Award für das Startup des Jahres gewonnen. Überreicht wurde ihm der Preis in Form eines goldenen Einhorns vom Osnabrücker Unternehmer Marco Barenkamp (Firma LMIS, zweiter von rechts). Mit im Bild: Niedersachsens Staatssekretär Stefan Muhle (links) und Oberbürgermeisterin Katharina Pötter. FOTO: Swaantje Hehmann Logo NEO Digitalen Copiloten entwickelt Aerosys ist Osnabrücker Start-up des Jahres - so startet Gründer Mirko Hahn durch Von Sandra Dorn | 17.06.2022, 12:06 Uhr

Mit 29 Jahren steht Mirko Hahn kurz davor, einen Jahresumsatz von einer Million Euro zu erwirtschaften. Bei der Start-up-Messe Innovate am Osnabrücker Seedhouse zeichnete das Publikum seine Firma Aerosys nun als Start-up des Jahres aus. Wie kam er dorthin und wie kommt er mit so viel Erfolg in kurzer Zeit klar?