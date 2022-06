Max Assmann bezeichnet die neu eingeführte Regel als „kinderfeindlich“. Es sei diskriminierend, dass Kinder mit dem Ferienpass von freitags bis sonntags nur in Begleitung eines Elternteils kostenlos im Nettebad schwimmen dürfen. „Das ist doch eindeutig profitorientiert, weil die Eltern dann dazu gedrängt werden, mitzugehen und Geld auszugeben“, betont der 17-Jährige. Außerdem führe das dazu, dass die Kinder am Wochenende in das dann überfüllte Moskaubad gedrängt werden.

Die 17-jährige Katharina Betker und der 18-jährige Philipp Christ schlossen sich in ihrer ersten Stellungnahme Assmanns Position an und forderten zugleich, dass die Stadtwerke nicht nur in das „Prestigeobjekt Nettebad“ , sondern auch in Schinkel- und Moskaubad investieren.

Der Stadtwerke-Sprecher Marco Hörmeyer sieht die Forderung des Jugendparlaments als „vollkommen legitim“ an. In dieser Saison lasse sich an der Regelung aber nichts mehr ändern. „Wir werden alle Reaktionen auf den Ferienpass sammeln und diese mit der Stadt diskutieren“, sagte Hörmeyer. Ob auch das Jugendparlament an dieser Diskussion beteiligt werde, könne er noch nicht sagen. Insgesamt handele es sich bei der aktuellen Regelung bereits um einen Kompromiss. In der vergangenen Saison konnten die Kinder mit dem Ferienpass nur zweimal im Nettebad schwimmen, in diesen Sommerferien immerhin fünfmal – montags bis donnerstags sogar ohne Elternbegleitung.

Christ kündigte außerdem an, dass die Busfahrkartenregelung auf die Tagesordnung der kommenden Sitzung des Jugendparlaments am 12. August kommen werde. Bereits bei der konstituierenden Sitzung habe sich bei den 33 Mitgliedern eine Forderung nach kostenlosen Busfahrten für alle Schüler abgezeichnet. Zurzeit hätten Schüler bis zur zehnten Klasse bis 19 Uhr nur auf dem Hin- und Rückweg zur Schule freie Fahrt. „Oberstufenschüler müssen sogar die kompletten 39,10 Euro pro Monat für das Umwelt-Abo bezahlen. Das ist nicht akzeptabel“, kritisierte Betker. Bis zur zehnten Klasse hätten Schüler mit einer Zusatzkarte von nur fünf Euro freie Fahrt im ganzen Stadtgebiet gehabt.

Diese Vergünstigung falle in der Oberstufe weg. Christ regte an, dass in Anlehnung zur Jugend-Bahncard der Deutschen Bahn mindestens der Rabatt für alle Schüler eingeführt wird.

Weitere wichtige Punkte der kommenden Sitzung betreffen die Geschäftsordnung, die Vorstandswahl, die Bildung von Arbeitsgruppen, Öffentlichkeitsarbeit und Verwendung des Budgets von 5000 Euro. Der kommissarische Vorstand favorisiert Ausschüsse wie Kultur, Schule und Sport. In jedem dieser Ausschüsse soll mindestens ein Vorstandsmitglied sitzen. Neben Max Assmann und Philipp Christ bewerben sich noch vier weitere Parlamentsmitglieder um den Vorsitz oder einen der drei Posten als Stellvertreter. Betker will sich nicht bewerben, weil sie als angehende Abiturientin und Sprecherin der Schülervertretung im Ratsgymnasium zu wenig Zeit für diesen Posten habe.